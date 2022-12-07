Рублёв: я могу путешествовать и играть в теннис, но в мире страдают тысячи, миллионы людей

Полуфиналист Итогового турнира АТР российский теннисист Андрей Рублёв высказался о неспокойной ситуации в мире.

«Я могу путешествовать и играть в теннис, но в мире страдают тысячи, миллионы людей. Это ужасно. Когда я вижу происходящее в мире, мне иногда кажется, что я не заслуживаю этого», — сказал Рублёв в интервью Eurosport.

Напомним, Андрей Рублёв выступит на выставочном турнире в Саудовской Аравии, который пройдёт с 8 по 10 декабря. На соревновании также сыграют Даниил Медведев, Александр Зверев, Ник Кирьос, Доминик Тим, Стэн Вавринка, Тейлор Фритц, Кэмерон Норри.

В полуфинальном матче Итогового турнира в Турине Рублёв уступил норвежцу Касперу Рууду. Помимо $ 1 086 600 призовых, россиянин заработал 400 рейтинговых очков.