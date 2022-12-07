Рублёв: я могу путешествовать и играть в теннис, но в мире страдают тысячи, миллионы людей
Поделиться
Полуфиналист Итогового турнира АТР российский теннисист Андрей Рублёв высказался о неспокойной ситуации в мире.
«Я могу путешествовать и играть в теннис, но в мире страдают тысячи, миллионы людей. Это ужасно. Когда я вижу происходящее в мире, мне иногда кажется, что я не заслуживаю этого», — сказал Рублёв в интервью Eurosport.
Напомним, Андрей Рублёв выступит на выставочном турнире в Саудовской Аравии, который пройдёт с 8 по 10 декабря. На соревновании также сыграют Даниил Медведев, Александр Зверев, Ник Кирьос, Доминик Тим, Стэн Вавринка, Тейлор Фритц, Кэмерон Норри.
В полуфинальном матче Итогового турнира в Турине Рублёв уступил норвежцу Касперу Рууду. Помимо $ 1 086 600 призовых, россиянин заработал 400 рейтинговых очков.
Комментарии
- 7 декабря 2022
-
09:16
-
00:50
- 6 декабря 2022
-
23:54
-
22:38
-
19:57
-
19:23
-
18:24
-
18:13
-
16:49
-
15:20
-
14:43
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
14:01
-
13:40
-
13:35
-
13:15
-
12:57
-
12:50
-
11:53
-
10:41
-
09:54
-
09:41
- 5 декабря 2022
-
23:49
-
22:23
-
21:12
-
19:37
-
18:47
-
18:27
-
16:12
-
15:26
-
14:00
-
12:35
-
12:27
Партнерский контент