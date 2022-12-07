Андрей Ольховский прокомментировал решение ATP оштрафовать Уимблдон за недопуск россиян

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о решении ATP оштрафовать британскую ассоциацию лаун-тенниса (LTA) за недопуск к своим турнирам теннисистов из России и Белоруссии минувшим летом.

Напомним, ассоциация заплатит штраф в размере $ 1 млн. В случае повторного отстранения, LTA может быть исключена из тура.

«ATP стоит на своём. Эта организация вне политики. Она стоит за спортсменов, а спортсмены делают свою работу. ATP не только за россиян, а вообще за всех теннисистов.



Когда были притеснения, они выступали на стороне афроамериканцев. ATP не делает различий по национальному и расовому признаку: для них все равны — все теннисисты, у всех равные права. Такая позиция очень грамотна.



У них есть свои правила, от которых они ни при каких обстоятельствах не отказываются. Я считаю, что это порядок, которого сейчас не хватает вообще в мире. Есть правила — они для всех. Делать исключения неправильно. Я только приветствую позицию ATP с той точки зрения, что они стоят на стороне игроков», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.