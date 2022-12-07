Андрей Чесноков считает маленьким штраф Уимблдона за недопуск россиян на турнир

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о решении ATP оштрафовать британскую ассоциацию лаун-тенниса (LTA) за недопуск к своим турнирам теннисистов из России и Белоруссии минувшим летом.
«Мне кажется, что маленький штраф. Вы знаете какие доходы у Уимблдона? Взять только одну продажу билетов — это уже космические деньги. Реклама, спонсорские пакеты, трансляции. Думаю, что у них десятки миллионов фунтов прибыли. Штраф один миллион долларов для Уимблдона — это ничего страшного. Уимблдон имеет традиции с 1877 года. Другое дело отшлифовать Уимблдон на 20-30 миллионов! Весомые денежные штрафы ощущают все. А когда всего миллион долларов…
Я вообще не считаю это не наказанием. То, что в этом году не было очков на Уимблдоне — это наказание игроков, а не Уимблдона. Первый колокольчик прозвучал! Я думаю, что это первое предупреждение. Второе предупреждение должно быть более жёстким, чтобы не было повадно. Теннисисты это одна семья. Мы в первую очередь теннисные игроки, а не политики. Я теннисист — я в балет не лезу», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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