Медведев — о травме в игре со Зверевым: было очень больно. Колено ударилось об икру

Седьмая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев рассказал о травме, полученной в матче с представителем Германии Александром Зверевым на выставочном турнире в Саудовской Аравии. В одном из розыгрышей первого сета немец выполнил укороченный удар. Медведев резко стартовал и оступился, после чего взял медицинский тайм-аут. Спустя пару минут он продолжил игру и в итоге взял тот гейм
«По-моему, из-за песка это нормально – мы же в пустыне. Я бежал за укороченным, ненамеренно проскользил – потому что когда ты скользишь намеренно, травмироваться трудно – и колено ударилось об икру, со всей силы. Как когда в футболе кто-то бьет коленом в икру. Было очень больно, особенно первые несколько минут. И забавно, что ходить мне было больно, а при беге я ничего не чувствовал», — сказал Медведев на корте после матча.
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