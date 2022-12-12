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Возняцки оценила шансы Серены Уильямс вернуться в тур

Возняцки оценила шансы Серены Уильямс вернуться в тур
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Бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки ответила на вопрос о вероятности возвращения Серены Уильямс в WTA-тур.

«Маловероятно. Если она хотя бы сыграет в выставочном матче, это уже будет удачей, но в туре я её не вижу. Просто столько всего происходит.

Я думаю, что она очень любит эту игру, и это было её жизнью на протяжении многих лет. Но в то же время у неё сейчас много дел. Я не думаю, что мы снова увидим её в профессиональном матче», — сказала Возняцки, которая является близкой подругой Серены, в интервью Tennis Channel.

Каролина Возняцки завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.

Серена Уильямс провела свой последний официальный матч на Открытом чемпионате США — 2022.

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