«Болеем за нашу страну». Давид Налбандян опубликовал фото с сыном с матча Аргентины на ЧМ

Финалист Уимблдона-2002, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист Давид Налбандян, завершивший профессиональную карьеру в 2013 году, опубликовал в социальных сетях снимок с сыном Тео с чемпионата мира – 2022 по футболу, который проходит в Катаре. Налбандян – известный поклонник футбола.
«Болеем за нашу страну», — подписал фото 40-летний Налбандян.
Фото: из личного архива Давида Налбандяна
Сегодня, 13 декабря, сборная Аргентины встречается с командой Хорватии в полуфинале ЧМ. В данный момент аргентинцы ведут со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Аргентина — Хорватия.
Во втором полуфинальном матче встретятся сборные Франции и Марокко. Финальная игра чемпионата мира по футболу состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».
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