«Семейный день на ферме». Серена Уильямс опубликовала милое фото с дочкой и мужем

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях милое семейное фото c дочкой Олимпией и мужем, сооснователем Reddit Алексисом Оганяном.

«Семейный день на ферме», — подписала фото Серена.

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Напомним, 41-летняя Серена объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. В последних интервью Серена допускает, что может вернуться на корт.