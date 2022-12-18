«24 часа в Париже». Федерер показал фото с женой из столицы Франции

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал новую запись в социальных сетях. Спортсмен показал фотографии из Парижа (Франция).
«24 часа в Париже», — написал Федерер в социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОДЖЕРА ФЕДЕРЕРА
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОДЖЕРА ФЕДЕРЕРА
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОДЖЕРА ФЕДЕРЕРА
Ранее Федерер посетил спортивную премию в Цюрихе (Швейцария). Роджер стал лауреатом премии Sports Awards. Эта награда за выдающиеся личные достижения вручается тем, кто внёс значительный вклад в историю швейцарского спорта.
41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Федерер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.
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