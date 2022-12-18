Федерер поздравил Месси и Аргентину с победой в чемпионате мира

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер в своих социальных сетях прокомментировал итоги финального матча чемпионата мира по футболу, поздравив Лионеля Месси и сборную Аргентины с победой.

«Сказочные вещи творит Аргентина! Снова и снова Лео переосмысливает величие. Для меня большая честь наблюдать за таким игроком. Поздравляю Лео и Аргентину с особенной и исторической победой!» — написал Федерер в социальных сетях.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Федерер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.