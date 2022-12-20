«То, о чём рассказывали нам бабушки и дедушки». Дель Потро — о золоте Аргентины на ЧМ-2022
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Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро опубликовал пост в социальных сетях, посвящённый победе сборной Аргентины на прошедшем чемпионате мира в Катаре.
«То, о чём так много рассказывали нам наши бабушки и дедушки, старшее поколение… Сегодня мы живём и чувствуем это впервые!!! Спасибо», — написал дель Потро.
Напомним, сборная Аргентины выиграла титул чемпионов мира, победив в финале турнира сборную Франции (3:3, пен. 4-2).
34-летний дель Потро завершил карьеру на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина) в феврале 2022 года из-за проблем с коленями. Для аргентинца это был первый матч с 2019 года. На протяжении трёх лет он перенёс четыре операции.
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