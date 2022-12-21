Дель Потро высказался о возможном возвращении в тур после победы Аргентины на ЧМ-2022
Поделиться
Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро высказался о своём обещании вернуться в теннис, заявив, что даст ответ через несколько дней.
«Я сообщу через несколько дней!» – написал в своих социальных сетях Хуан-Мартин дель Потро.
Напомним, ранее один из подписчиков задал дель Потро следующий вопрос в социальных сетях: «Если Аргентина выиграет чемпионат мира, ты сыграешь на US Open в следующем году?» «Договорились, я сделаю всё возможное», — ответил Хуан-Мартин.
В финале чемпионата мира по футболу встречались команды Аргентины и Франции. Игровое время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.
Комментарии
- 21 декабря 2022
-
09:28
-
09:15
-
07:14
-
06:10
-
00:57
- 20 декабря 2022
-
23:26
-
22:49
-
21:57
-
21:09
-
20:10
-
18:21
-
15:42
-
10:55
-
09:42
-
09:35
-
09:15
-
09:12
- 19 декабря 2022
-
22:58
-
22:29
-
21:41
-
20:58
-
20:54
-
19:42
-
18:47
-
18:15
-
16:36
-
16:17
-
16:16
-
15:06
-
14:46
-
14:08
-
13:47
-
13:34
-
13:25
-
12:51
Партнерский контент