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Дель Потро высказался о возможном возвращении в тур после победы Аргентины на ЧМ-2022

Дель Потро высказался о возможном возвращении в тур после победы Аргентины на ЧМ-2022
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Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро высказался о своём обещании вернуться в теннис, заявив, что даст ответ через несколько дней.

«Я сообщу через несколько дней!» – написал в своих социальных сетях Хуан-Мартин дель Потро.

Напомним, ранее один из подписчиков задал дель Потро следующий вопрос в социальных сетях: «Если Аргентина выиграет чемпионат мира, ты сыграешь на US Open в следующем году?» «Договорились, я сделаю всё возможное», — ответил Хуан-Мартин.

В финале чемпионата мира по футболу встречались команды Аргентины и Франции. Игровое время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.

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