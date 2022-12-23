Кудерметова заявилась на Australian Open — 2023 с Самсоновой, Павлюченкова — с Рыбакиной
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Стало известно, с кем в паре сыграют российские теннисистки на предстоящем Australian Open – 2023, который пройдёт с 16 по 29 января.
Вероника Кудерметова заявилась на турнир в паре с соотечественницей Людмилой Самсоновой. Анастасия Павлюченкова заявилась в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Также на Australian Open – 2023 в парном разряде были заявлены следующие российские теннисистки:
- Александра Панова (Россия)/Натела Дзаламидзе (Грузия);
- Екатерина Александрова (Россия)/Вивиан Хайзен (Германия);
- Анна Блинкова (Китай)/Чжу Линь (Китай);
- Анна Калинская (Россия)/Кэролайн Доулхайд (США);
- Анастасия Потапова (Россия)/Яна Сизикова (Россия).
Действующими победительницами Australian Open в женском парном разряде являются чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.
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