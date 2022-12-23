Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова заявилась на Australian Open — 2023 с Самсоновой, Павлюченкова — с Рыбакиной

Кудерметова заявилась на Australian Open — 2023 с Самсоновой, Павлюченкова — с Рыбакиной
Комментарии

Стало известно, с кем в паре сыграют российские теннисистки на предстоящем Australian Open – 2023, который пройдёт с 16 по 29 января.

Вероника Кудерметова заявилась на турнир в паре с соотечественницей Людмилой Самсоновой. Анастасия Павлюченкова заявилась в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Также на Australian Open – 2023 в парном разряде были заявлены следующие российские теннисистки:

  • Александра Панова (Россия)/Натела Дзаламидзе (Грузия);
  • Екатерина Александрова (Россия)/Вивиан Хайзен (Германия);
  • Анна Блинкова (Китай)/Чжу Линь (Китай);
  • Анна Калинская (Россия)/Кэролайн Доулхайд (США);
  • Анастасия Потапова (Россия)/Яна Сизикова (Россия).

Действующими победительницами Australian Open в женском парном разряде являются чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.

В топ-10 спортсменок по заработкам — семь теннисисток! И первая — не Серена Уильямс В топ-10 спортсменок по заработкам — семь теннисисток! И первая — не Серена Уильямс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022