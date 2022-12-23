Кудерметова заявилась на Australian Open — 2023 с Самсоновой, Павлюченкова — с Рыбакиной

Стало известно, с кем в паре сыграют российские теннисистки на предстоящем Australian Open – 2023, который пройдёт с 16 по 29 января.

Вероника Кудерметова заявилась на турнир в паре с соотечественницей Людмилой Самсоновой. Анастасия Павлюченкова заявилась в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Также на Australian Open – 2023 в парном разряде были заявлены следующие российские теннисистки:

Александра Панова (Россия)/Натела Дзаламидзе (Грузия);

Екатерина Александрова (Россия)/Вивиан Хайзен (Германия);

Анна Блинкова (Китай)/Чжу Линь (Китай);

Анна Калинская (Россия)/Кэролайн Доулхайд (США);

Анастасия Потапова (Россия)/Яна Сизикова (Россия).

Действующими победительницами Australian Open в женском парном разряде являются чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.