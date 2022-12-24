Надаль: я — первый великий соперник Федерера, а Джоковичу сложнее со мной, чем с Роджером

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своём соперничестве с сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.

«Это правда, что я первый великий соперник Федерера, поэтому я понимаю, что он неоднократно говорил об этом в интервью. Затем, когда по рейтингу поднимается Новак, Федерер играет всё ещё лучше меня, но в последующие годы уже я выигрываю больше, чем Роджер, поэтому и чаще встречаюсь с Джоковичем на корте.

Другими словами, Джоковичу было сложнее со мной, чем с Федерером. В конце концов, я вижу в этом что-то положительное, потому что мы втроём многого добились, но не думаю, что кто-либо из этой тройки достиг бы 35-летнего возраста, будучи таким конкурентоспособным без двух других. Федерер, Джокович и я дошли до предела, желая совершенствования», — цитирует Надаля Marca.