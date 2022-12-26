Навратилова: Крейчикова с Синяковой и Мертенс с Кудерметовой на голову выше всех остальных

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова считает тандемы Барбора Крейчикова/Катержина Синякова и Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова лучшими по игре в туре. Именно эти пары разыграли титул в финале Итогового чемпионата WTA, титул завоевали бельгийка и россиянка.

«Пока Крейчикова играет достаточное количество парных матчей, они – лучшая команда. Они лучше всех понимают, как играть в парном разряде. На самом деле, они являются качественными игроками и в одиночном разряде. Мертенс и Кудерметова были к ним ближе всего, и это не случайность, они обе такие же сильные одиночные игроки. Эти две пары на голову выше всех остальных. Никого даже близко нет.

Барбора могла бы сократить количество матчей, сыгранных в парном разряде, играть только на турнирах «Большого шлема», где можно сохранять силы за счёт выходных дней. Это может ей только помочь. Она может найти баланс, играя достаточное количество парных матчей, но не слишком много», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.