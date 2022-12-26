Циципас назвал самые памятные матчи на Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас назвал самые памятные матчи на Открытом чемпионате Австралии.

«Самый памятный матч? Игра против Роджера Федерера на арене Рода Лэйвера в 2019-м. Мне казалось, что я сплю и могу проснуться в любой момент, но я не проснулся. В ту ночь я вообще не мог уснуть. В два часа ночи у меня в голове был шум трибун, и он не утихал.



Также назову четвертьфинал с Надалем в 2021 году. Я отыгрался с 0:2 по сетам. Чтобы это произошло, мне пришлось приложить невероятное количество усилий и концентрации. Это был действительно невероятный камбэк. Такого в моей карьере никогда не было», — приводит слова Циципаса официальный аккаунт соревнования в «Твиттере».

Australian Open пройдёт с 16 по 23 января 2023 года.