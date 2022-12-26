Циципас назвал самые памятные матчи на Australian Open
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Греческий теннисист Стефанос Циципас назвал самые памятные матчи на Открытом чемпионате Австралии.
«Самый памятный матч? Игра против Роджера Федерера на арене Рода Лэйвера в 2019-м. Мне казалось, что я сплю и могу проснуться в любой момент, но я не проснулся. В ту ночь я вообще не мог уснуть. В два часа ночи у меня в голове был шум трибун, и он не утихал.
Также назову четвертьфинал с Надалем в 2021 году. Я отыгрался с 0:2 по сетам. Чтобы это произошло, мне пришлось приложить невероятное количество усилий и концентрации. Это был действительно невероятный камбэк. Такого в моей карьере никогда не было», — приводит слова Циципаса официальный аккаунт соревнования в «Твиттере».
Australian Open пройдёт с 16 по 23 января 2023 года.
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