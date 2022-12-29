«Нам не нужен особый случай». С. Уильямс организовала для дочки вечеринку в стиле «Моаны»

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях милое семейное фото c дочкой Олимпией и мужем, сооснователем Reddit Алексисом Оганяном. Теннисистка с супругом организовала для дочери вечеринку в стилистике мультфильма «Моана».
«Иногда мы удивляем Олимпию вечеринками. Нам не нужна причина или особый случай, мы делаем каждый её день настолько особенным и запоминающимся, насколько это возможно», — подписала фото Серена.
Фото: из личного архива Серены Уильямс
Фото: из личного архива Серены Уильямс
Фото: из личного архива Серены Уильямс
Напомним, 41-летняя Серена объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. В последних интервью Серена допускает, что может вернуться на корт.
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