Капитан сборной Австралии раскритиковал Кирьоса за то, что Ник долго не отвечал на его СМС

Капитан сборной Австралии Ллейтон Хьюитт остался недоволен поведением Ника Кирьоса, который лишь за несколько часов до начала United Cup сообщил, что снимается с турнира, а потом долго не отвечал на СМС.

«Я был в той же ситуации, что и все остальные игроки, так что я тоже ничего не знал. Это было довольно тяжело для всех (снятие Кирьоса. — Прим. «Чемпионата»).

Если бы это касалось только Ника, это было бы одно, но когда это затрагивает всю команду, других людей и их подготовку, в то время как они хотят играть настолько хорошо, насколько могут, не только в этом турнире, но и на Australian Open, то да, я думаю, это что-то вроде удара», — приводит слова Хьюитта Tennis Majors.

Также капитан австралийцев ответил на вопрос, каким образом можно наладить коммуникацию с одиозным теннисистом. По словам Хьюитта, он отправил Кирьосу сообщение, но долго не получал на него ответа.

«Возможно, ему стоило просто ответить. Это нормальный метод решения проблем. Но он ответил только через какое-то время. Это больше, чем просто общение. Если бы это касалось только Ника, это был бы другой вопрос», — добавил Хьюитт.