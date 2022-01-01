Даниил Медведев: я прекрасно понимаю, почему мы не играем на командных турнирах

Чемпион US Open – 2021, седьмая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, видит ли перспективы возвращения россиян на командные турниры. Напомним, ITF (Международная федерация тенниса) отстранила россиян от командных международных соревнований, однако разрешает им участвовать в индивидуальных в нейтральном статуса.

«Это точно не мне решать. Пока что я ничего не слышал, и я прекрасно понимаю, почему мы не играем командные турниры. Надеюсь, смогу играть индивидуальные. Как я уже много-много раз говорил в прошлом году, я играю там, где могу играть. Сейчас я буду играть Аделаиду, и я очень этому рад, хочу показать свой максимум», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту соревнований ATP-250 в Аделаиде (Австралия).