Даниил Медведев: я прекрасно понимаю, почему мы не играем на командных турнирах
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Чемпион US Open – 2021, седьмая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, видит ли перспективы возвращения россиян на командные турниры. Напомним, ITF (Международная федерация тенниса) отстранила россиян от командных международных соревнований, однако разрешает им участвовать в индивидуальных в нейтральном статуса.
«Это точно не мне решать. Пока что я ничего не слышал, и я прекрасно понимаю, почему мы не играем командные турниры. Надеюсь, смогу играть индивидуальные. Как я уже много-много раз говорил в прошлом году, я играю там, где могу играть. Сейчас я буду играть Аделаиду, и я очень этому рад, хочу показать свой максимум», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту соревнований ATP-250 в Аделаиде (Австралия).
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