Освобождённый Беккер опубликовал видео с отдыха на островах. Кафельников отреагировал

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котором поздравляет подписчиков с Новым годом.
Беккер находится в Сан-Томе и Принсипи, он записал видео на берегу Гвинейского залива (Атлантический океан).
«Это последний день уходящего года. И я хотел бы сказать пару слов. Желаю всем здоровья, мирного и процветающего 2023 года», — сказал Беккер.
Также Борис поблагодарил всех, кто поддерживал его, когда он был в британской тюрьме. Напомним, в апреле 2022 года Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом.
«Рад видеть тебя снова, мой друг!!! С новым, 2023-м», — отреагировал на видео двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников.
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