Прошла жеребьёвка турнира в Окленде, где сыграют Гауфф, Винус Уильямс, Блинкова и Радукану

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250, который пройдёт в Окленде (Новая Зеландия) с 2 по 8 января.
Сетку соревнований возглавила седьмая ракетка мира, 18-летняя американка Кори Гауфф. Её первой соперницей стала немка Татьяна Мария. Второй номер посева у чемпионки US Open – 2017, ещё одной американки Слоан Стивенс. В первом круге она сразится с победительницей квалификации.
В соревнованиях примет участие россиянка Анна Блинкова. На старте она сразится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто.
Другие интересные матчи первого круга турнира в Окленде:
Лейла Фернандес (Канада, 3) – Бренда Фрухвиртова (Чехия, WC)
Эмма Радукану (Великобритания) – Линда Фрухвиртова (Чехия)
Софья Кенин (США, WC) – Синьюй Ван (Китай)
Винус Уильямс (США, WC) – квалифаер.
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