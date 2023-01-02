42-летняя Винус Уильямс вышла во второй круг турнира в Окленде

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира 42-летняя американка Винус Уильямс одержала победу над своей соотечественницей Кэти Волынец в матче первого круга турнира категории WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) — 7:6 (7:4), 6:2.
Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. Уильямс два раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 11. Волынец сделала один эйс, дважды ошиблась на подаче и показала 100%-ную реализацию брейк-поинтов (2 из 2).
Соперницей Винус Уильямс во втором круге станет китайская теннисистка Чжу Линь, которая в матче первого круга оказалась сильнее американки Мэдисон Бренгл — 4:6, 7:6, 6:4.
Напомним, Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив представительнице Бельгии Элисон ван Эйтванк со счётом 1:6, 6:7 (5:7). На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не играла.
Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. На Australian Open она дважды доходила до финала, а на «Ролан Гаррос» — один раз.
- 2 января 2023
-
13:59
-
12:31
-
11:25
-
10:23
-
10:04
-
10:00
-
09:07
-
07:53
-
07:06
-
06:14
-
05:19
-
05:10
- 1 января 2023
-
22:30
-
19:45
-
17:44
-
17:30
-
16:43
-
15:23
-
13:25
-
13:04
-
12:39
-
12:15
-
12:02
-
11:51
-
10:58
-
10:41
-
10:23
-
10:00
-
09:42
-
09:37
-
06:31
-
05:12
-
02:30
- 31 декабря 2022
-
19:43
-
16:47