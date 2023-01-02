В. Уильямс — о победе над Волынец: было нелегко выходить сегодня

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, 42-летняя американка Винус Уильямс прокомментировала победу над соотечественницей Кэти Волынец в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) — 7:6 (7:4), 6:2.
«Я не играла очень давно, почти год! И было нелегко выходить сегодня.
Я знаю, что играю хорошо, но выйти на матч — это совсем другая история. Сегодня была тяжёлая игра, она отыграла так много мячей, и было просто приятно иметь возможность хорошо сыграть против соперника, который на подъёме», — сказала Уильямс в интервью Stuff.co.nz.
Напомним, Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 1:6, 6:7 (5:7). На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не играла.
Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. На Australian Open она дважды доходила до финала, а на «Ролан Гаррос» — один раз.
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