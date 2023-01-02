«Новые начинания». Освобождённый Борис Беккер показал, как медитирует рядом с водопадом

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котором медитирует рядом с водопадом. Беккер отдыхает в Сан-Томе и Принсипи.

«Новые начинания», — подписал видео легендарный теннисист.

Напомним, в апреле 2022 года 55-летний Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. Он отвергал все обвинения, связанные с судебным разбирательством. В середине декабря легендарного теннисиста депортировали в Германию, так как его кандидатура была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы. Он не имеет права приезжать в Великобританию 10 лет.