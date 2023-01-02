«Новые начинания». Освобождённый Борис Беккер показал, как медитирует рядом с водопадом

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котором медитирует рядом с водопадом. Беккер отдыхает в Сан-Томе и Принсипи.
«Новые начинания», — подписал видео легендарный теннисист.
Напомним, в апреле 2022 года 55-летний Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. Он отвергал все обвинения, связанные с судебным разбирательством. В середине декабря легендарного теннисиста депортировали в Германию, так как его кандидатура была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы. Он не имеет права приезжать в Великобританию 10 лет.
- 2 января 2023
-
18:32
-
17:40
-
16:32
-
15:19
-
15:09
-
14:53
-
14:34
-
14:19
-
14:18
-
13:59
-
12:31
-
11:25
-
10:23
-
10:04
-
10:00
-
09:07
-
07:53
-
07:06
-
06:14
-
05:19
-
05:10
- 1 января 2023
-
22:30
-
19:45
-
17:44
-
17:30
-
16:43
-
15:23
-
13:25
-
13:04
-
12:39
-
12:15
-
12:02
-
11:51
-
10:58
-
10:41