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Борис Беккер будет работать экспертом на немецком телевидении во время Australian Open

Борис Беккер будет работать экспертом на немецком телевидении во время Australian Open
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер вошёл в команду комментаторов и экспертов Eurosport Germany на грядущий Australian Open.

Это первая работа 55-летнего Бориса Беккера после освобождения из тюрьмы.

Напомним, в апреле 2022 года Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. Он отвергал все обвинения, связанные с судебным разбирательством. Ранее, в декабре, легендарного теннисиста депортировали в Германию, так как его кандидатура была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы.

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