Джокович: надеюсь, что и Медведев, и другие россияне и белорусы смогут играть повсюду

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о перспективе встретиться с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале текущего турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

«До этого ещё далеко, но очевидно, что болельщикам и всем остальным хотелось бы увидеть такой поединок. Я должен быть готов ко встрече с любым соперником. Итак, если я буду играть в полуфинале, он будет играть в полуфинале, это будет замечательно в перспективе.

Хотел бы я, чтобы все игроки могли играть на каждом турнире? Конечно, однозначно. Я надеюсь, что и Медведев, и другие россияне и белорусы смогут играть повсюду», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в прошлом сезоне Уимблдон вразрез политике ATP и WTA запретил россиянам и белорусам участие в турнире из-за ситуации на Украине.