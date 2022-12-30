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Главные скандалы 2022 года в теннисе: травля Джоковича из-за отказа от вакцинации, истерика Медведева, конфликты Кирьоса

Бан России, истерика Медведева и травля Джоковича. Главные скандалы года в теннисе
Екатерина Авдонина
Главные скандалы 2022 года в теннисе
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2022 год запомнился не только победами наших спортсменов. Скандалов было хоть отбавляй — от жёсткой ругани до покушения на жизнь.

Уходящий год в теннисе был богатым не только на яркие победы спортсменов, но и на скандалы. Нервы, горечь поражения, зависть к более успешному сопернику — никогда не знаешь, что именно заставит тебя встать на тёмную сторону. «Чемпионат» вспоминает самые резонансные истории года в теннисе. От травли Джоковича и истерики Медведева до допингового дела и покушения на убийство.

Джокович против всех: последствия отказа от вакцинации

Принципиальность Новака дорого обошлась ему в этом сезоне. Теннисист — один из самых заметных антиваксеров, и неудивительно, что он отказался прививаться. Всё бы ничего, но законы некоторых стран не допускают на свою территорию спортсменов, у которых отсутствует справка о прохождении данной медицинской процедуры. Так, в Австралии Джоковича задержали прямо на границе и отправили в тюрьму. Первый суд завершился в пользу теннисиста, но правительство всё равно постановило выдворить многократного чемпиона Australian Open, несмотря на поданную апелляцию и усилия адвокатов.

Джокович пропустил Australian Open, четыре «Мастерса» в США и Канаде и был вынужден сняться с US Open. Это серьёзно сказалось на его положении в рейтинге. Тем не менее теннисист нашёл в себе силы продолжать играть, выиграть ряд крупных стартов, включая Уимблдон и Итоговый турнир ATP.

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Уимблдон забанил россиян и жестоко поплатился за это

Международный бан России в спорте затронул и теннис. Турниры на территории нашей страны и Беларуси были отменены, при этом участие в личных состязаниях не воспрещалось — в нейтральном статусе, без флага, гимна и других опознавательных знаков государства. Данный компромисс устраивал всех, пока Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) не решила отстранить россиян и белорусов от участия в Уимблдоне. Звёзды тенниса оказались не у дел — Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Виктория Азаренко, Арина Соболенко и многие другие остались без самого престижного «Шлема» сезона.

Однако ATP и WTA не остались в стороне, сначала лишив Уимблдон рейтинговых очков, а потом и заставив организаторов этого турнира и LTA заплатить огромные штрафы. От первой организации пришёл чек на £ 825 тыс. ($ 1 002 794,92), а от второй — на £ 620 тыс. ($ 750,6 тыс.) для LTA и £ 207 тыс. ($ 250,9 тыс.) для AELTC. Кроме того, чиновники поставили ультиматум британской Ассоциации лаун-тенниса: если бан россиян и белорусов повторится, организация будет исключена из ATP и WTA.

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Медведева вывели из себя Циципас и болельщики

В уходящем году первый номер сборной России пару раз оконфузился на крупных стартах, устроив истерику. Сначала Даниил встретился во втором круге Australian Open c Ником Кирьосом, но вывел из себя его не соперник, а его поклонники, которые всячески пытались помешать теннисисту сконцентрироваться на игре. В какой-то момент терпение Медведева закончилось, и в послематчевом интервью он выдал огненную речь: «Когда тебя освистывают между первой и второй подачей — это неприятно. Не все это делают, но те, кто делает, наверное, у них просто низкий IQ. Надо уметь с этим справляться. И я справился», — сказал игрок.

Ещё агрессивнее себя повёл Даниил, когда вышел на корт против Стефаноса Циципаса. От россиянина так и веяло напряжением, в то время как грек чувствовал себя вполне расслабленно, и немудрено — на протяжении всего матча ему давал подсказки его отец, который по совместительству является и его тренером. Это очень не понравилось Медведеву, который пытался указать на это судье, но тот проигнорировал нашего теннисиста. В порыве чувств спортсмен наговорил много лишнего: «Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Отвечай на вопрос. Господи, ты ужасный судья! На меня смотри, я с тобой разговариваю. Дай ему предупреждение — его отец говорит каждый розыгрыш. А мне ты дал предупреждение просто так», — кричал он на арбитра, за что и получил наказание.

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Главные скандалисты: Кирьос, Циципас и Зверев

Кстати, фамилия Циципаса довольно часто оказывается в скандальной хронике. То его отца обвиняли в коучинге, то Стефаносу доставалось за слишком долгий туалетный перерыв. А после судьбоносного поражения от Андрея Рублёва на Итоговом турнире ATP, в результате чего грек пролетел мимо плей-офф, Циципас наговорил в адрес соперника много лишнего. В частности, Стефанос отметил, что у россиянина «скудный набор инструментов». Наш спортсмен не стал терпеть подобного неуважительного отношения и ответил: «Я не знаю, сколько у меня инструментов. Если рассматривать отдельные удары, то его бэкхенд не лучше моего, как и форхенд. Скорость подачи не лучше моей. Да, он быстрее. Но если смотреть на лучшие удары, я не думаю, что…» — что выпад грека объективен — именно так следовало закончить реплику Рублёва.

В словесную перепалку ввязался Циципас и во время матча на Уимблдоне с Ником Кирьосом, который показал класс в умении провоцировать. Нервы грека были на пределе, а австралиец продолжал его подначивать: «Я был бы очень расстроен, если бы проиграл кому-то две недели подряд (Стефанос уступил Кирьосу перед этим ещё и в Галле. – Прим. «Чемпионата»). Ему сначала надо придумать, как победить меня. Думаю, что он заигрывает со мной, как будто у него серьёзные проблемы».

Ник является неудобным оппонентом для многих спортсменов из-за своего экстравагантного поведения. В игре с Рафаэлем Надалем он умудрился поссориться с актёром Беном Стиллером и журналистом, а ещё попал ракеткой в болбоя. Испытывали свой гнев на инвентаре и Александр Зверев, и Ирина Бегу. Последствия были печальные: немца сразу дисквалифицировали после парного матча в Акапулько и не допустили до второго круга одиночки, а румынку требовали отстранить за то, что она попала ракеткой в ребёнка в матче с россиянкой Александровой на «Ролан Гаррос».

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«Меня хотели убить. Мне было страшно, но я не плакал»

Дети в теннисе под серьёзной защитой, но всё же одной юной спортсменке не повезло. На корте белградского клуба «Црвена Звезда» 14-летнюю девочку избил собственный отец, который также был её тренером. История получила широкую огласку, поскольку насилие — распространённая проблема в спорте.

Об этом как никто другой знает Борис Беккер. Легендарный немец попал за решётку из-за финансовых махинаций, но вот срок его заключения подошёл к концу, и экс-теннисист вновь напомнил о себе. Беккер готовится к работе в Федерации тенниса Германии, снимается в кино, а заодно раздаёт громкие интервью. К примеру, Борис рассказал, как его пытались убить в тюрьме.

«Я старался никому не смотреть в глаза и сидеть в своём углу. Тюрьма очень большая, очень грязная и невероятно опасная. Там сидят убийцы, педофилы, наркодилеры — ты сталкиваешься со всеми. Самым важным становится выживание. Ты выходишь из камеры, и нужно спасать свою шкуру — охрана этим заниматься не станет.

Один из заключённых хотел меня убить. Но он недооценил то, что другие придут на помощь и начнут ему угрожать. А я стоял с подносом в руке, и меня трясло. В камере не было зеркала — потому что его можно разбить и использовать как оружие. И когда я впервые увидел себя после заключения, мне стало страшно.

Когда закрывается дверь камеры, весь мир как будто рушится. Это был самый одинокий момент в моей жизни. Ты остаёшься один на один со своими мыслями. И в голове, конечно, всё вертится как на карусели. Ты стараешься спокойно дышать. Мне было страшно, но я не плакал», — откровенничал Беккер.

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Как Халеп попалась на допинге и что произошло дальше?

Не обошлось в этом году без допинговых скандалов. Положительную пробу сдала бывшая первая ракетка мира, чемпионка «Ролан Гаррос» и Уимблдона Симона Халеп. В организме румынки обнаружили роксадустат — запрещённое вещество, которое находится в той же категории, что и ЭПО, в списке запрещённых ВАДА. Препарат стимулирует выработку эритропоэтина и гемоглобина — повышает производительность и выносливость.

Теннисистку временно отстранили от официальных игр женской ассоциации до выяснения обстоятельств и первых слушаний. Сама Симона готовится защищать свои честь и достоинство:

«Сегодня начинается самый трудный матч в моей жизни: я начинаю бороться за правду. Это стало большим шоком для меня. Я никогда не думала, чтобы жульничать, это противоречит моим ценностям. Я буду бороться до конца, чтобы доказать, что я никогда сознательно не принимала этот препарат. Это не о титулах или деньгах, это о чести, о моей истории любви к теннису за последние 25 лет», — заявила она.

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