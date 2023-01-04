Тарпищев высказался о предстоящем четвертьфинале Хачанов — Медведев на турнире в Аделаиде
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем четвертьфинале турнира категории АТР-250 в Аделаиде (Австралия), в котором встретятся российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев.
Медведев посеян на соревнованиях под третьим номером, Хачанов – под восьмым.
«Ничего не жду от четвертьфинала Хачанов — Медведев. Сейчас у ребят совсем другие задачи. По классу Медведев сильнее. Результат сейчас вторичен. Сейчас нужно наиграться. Ощущений ещё нет, так как большая доля физической нагрузки. Если функциональная и физическая подготовка превалируют над теннисом, то ощущений ещё нет. К любому результату отнесусь спокойно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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