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Райлли Опелка прокомментировал слух о прекращении сотрудничества Nike с Андреем Рублёвым

Райлли Опелка прокомментировал слух о прекращении сотрудничества Nike с Андреем Рублёвым
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38-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка в своих социальных сетях прокомментировал слух о прекращении сотрудничества россиянина Андрея Рублёва и спортивного бренда Nike.

Ранее источник сообщал, что компания Nike прекратила сотрудничество с Рублёвым. Отмечалось, что игроки теперь должны соответствовать определённым требованиям к производительности, таким как место в рейтинге или участие в турнирах, чтобы зарабатывать деньги.

«Рублёв является восьмой ракеткой мира и играет каждую неделю...» — написал Опелка в социальных сетях, добавив задумчивые эмодзи.

Также была информация о прекращении сотрудничества с американкой Слоан Стивенс (37-я в рейтинге WTA), хорваткой Донной Векич (67-я в рейтинге WTA), чешкой Маркетой Вондроушовой (92-я в рейтинге WTA), украинкой Мартой Костюк (69-я в рейтинге WTA).

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Источник: Nike прекратил сотрудничество с рядом теннисистов. Андрей Рублёв среди них
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