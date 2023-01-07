Винус Уильямс снялась с Australian Open-2023

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 42-летняя Винус Уильямс снялась с Открытого чемпионата Австралии – 2023, сообщает пресс-служба турнира.

Винус приняла такое решение из-за травмы, которую получила ранее, на турнире WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). В Окленде Винус (WC) одержала первую победу в туре с Уимблдона-2021: в первом круге соревнований она обыграла американку Кэти Волынец (Q) со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Перерыв между выигранными матчами составил 552 дня. Во втором круге Окленда в упорной борьбе Винус проиграла китаянке Чжу Линь.

Напомним, 42-летней Винус организаторы Australian Open предоставили уайлд-кард. После отказа старшей Уильямс её получит австралийка Кимберли Биррелл (173-й номер рейтинга).