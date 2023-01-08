Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская обыграла Риске и вышла в основную сетку турнира Аделаиды-2

Калинская обыграла Риске и вышла в основную сетку турнира Аделаиды-2
Комментарии

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в основную сетку турнира Аделаиды-2. В финале квалификации россиянка обыграла представительницу США Элисон Риске со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. За это время Калинская сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Риске, в свою очередь, пять раз подала навылет, сделала две двойную ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов.

Основная сетка турнира стартует 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Риске.

Ох и тролль! Медведев подшутил над травмой Джоковича в полуфинале Аделаиды Ох и тролль! Медведев подшутил над травмой Джоковича в полуфинале Аделаиды
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023