Калинская обыграла Риске и вышла в основную сетку турнира Аделаиды-2

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в основную сетку турнира Аделаиды-2. В финале квалификации россиянка обыграла представительницу США Элисон Риске со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. За это время Калинская сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Риске, в свою очередь, пять раз подала навылет, сделала две двойную ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов.

Основная сетка турнира стартует 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Риске.