Осака официально снялась с Australian Open – 2023

42-я ракетка мира, знаменитая японская теннисистка Наоми Осака не примет участие на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

«Наоми Осака снялась с Australian Open. Мы будем скучать по ней», — говорится в сообщении.

Последний выигранный турнир японки — Australian Open в 2021 году. Осака также выиграла Australian Open в 2019 году и US Open в 2018 и 2020 годах.

Первый мэйджор в сезоне стартует в Мельбурне на кортах на кортах местного спортивного комплекса «Мельбурн-Парка» 16 января. Действующей чемпионкой турнира в женской сетке является австралийская теннисистка Эшли Барти, которая в финале соревнований переиграла представительницу США Даниэль Коллинз со счётом 6:3, 7:6(2).