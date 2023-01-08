Соболенко одолела 18-летнюю Носкову и выиграла турнир в Аделаиде
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла представительницу Чехии Линду Носкову в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.
Соболенко оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Белоруска выполнила 11 подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету чешской теннисистки пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
Соболенко по пути к финалу переиграла россиянку Людмилу Самсонову, чешку Маркету Вондроушову и представительницу Румынии Ирину Бегу.
Аделаида-1 (ж). Финал
08 января 2023, воскресенье. 08:40 МСК
102
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
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|2
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5
Арина Соболенко
А. Соболенко
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