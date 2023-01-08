Кафельников: Джокович — главный фаворит Australian Open. Медведев входит в топ-5

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о фаворитах предстоящего Australian Open – 2023.

«Я не считаю Медведева фаворитом номер один Australian Open. В топ-5 фаворитов он входит. Многое будет зависеть от жребия, важны соперники на начальных стадиях.



С Рублёвым ситуация сложнее. Он не получил игровой практики в Аделаиде, вылетев в первом круге. Даня и Карен провели несколько хороших матчей на этой неделе. Очень надеюсь, что все наши теннисисты доберутся до второй недели турнира. Я буду считать это большим успехом.



Главный фаворит предстоящего «Большого шлема»? Новак Джокович», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.