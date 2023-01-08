Себастьян Корда — об ожиданиях от Australian Open: думаю, что смогу преуспеть

22-летний американский теннисист Себастьян Корда поделился ожиданиями оn выступления на грядущем Australian Open.
«В прошлом году у меня было так, что одну неделю я проводил хорошо, а следующую — не очень здорово. У меня есть определённый опыт за плечами. В прошлом году я уже выходил в финалы и многому научился. Надеюсь, я смогу использовать этот опыт на следующей неделе. Очевидно, что это другой турнир, «Большой шлем». Но я верю в себя. Думаю, что смогу здесь преуспеть», — сказал Корда на пресс-конференции.
Напомним, Корда дошёл до финала хардового турнира ATP-500 в Аделаиде, где в завершившемся сегодня решающем матче уступил 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу.
Australian Open пройдёт с 16 по 29 января 2023 года.
- 8 января 2023
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