Макинрой прокомментировал возвращение Джоковича в Австралию после прошлогодней депортации

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался о возвращении Новака Джоковича на Australian Open после прошлогодней депортации.



«Сначала он будет очень рад, но потом, думаю, возникнет чувство горечи, и он должен через это пройти. Я считаю, что он справится, он это доказал, пройдя через невероятно трудные препятствия за последние 12 месяцев.



Он сумел выиграть Уимблдон и выступать на небольших осенних турнирах, чтобы достаточно высоко подняться в рейтинге, отобраться в Турин и выиграть Итоговый, продолжал соревноваться, это невероятно, потому что легко можно было разочароваться и обозлиться. Я могу лишь догадываться, что он чувствовал, когда его депортировали из Австралии, и как он потом с этим справлялся.



Он был не в форме до Уимблдона, но каким-то образом он её набрал, и, опять же, так мало игроков вообще будут способны на подобное. Раньше я думал: «Я выиграл семь одиночных «Шлемов», а теперь: «Боже, эти парни выиграли 22, или 21, или сколько там, блин, у них». Ты такой: «Чувак, нужно было больше стараться». Они заставляют тебя считать, что ты сделал недостаточно, и нужно отдать им за это должное», — приводит слова Макинроя Eurosport.