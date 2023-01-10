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Макинрой прокомментировал возвращение Джоковича в Австралию после прошлогодней депортации

Макинрой прокомментировал возвращение Джоковича в Австралию после прошлогодней депортации
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался о возвращении Новака Джоковича на Australian Open после прошлогодней депортации.

«Сначала он будет очень рад, но потом, думаю, возникнет чувство горечи, и он должен через это пройти. Я считаю, что он справится, он это доказал, пройдя через невероятно трудные препятствия за последние 12 месяцев.

Он сумел выиграть Уимблдон и выступать на небольших осенних турнирах, чтобы достаточно высоко подняться в рейтинге, отобраться в Турин и выиграть Итоговый, продолжал соревноваться, это невероятно, потому что легко можно было разочароваться и обозлиться. Я могу лишь догадываться, что он чувствовал, когда его депортировали из Австралии, и как он потом с этим справлялся.

Он был не в форме до Уимблдона, но каким-то образом он её набрал, и, опять же, так мало игроков вообще будут способны на подобное. Раньше я думал: «Я выиграл семь одиночных «Шлемов», а теперь: «Боже, эти парни выиграли 22, или 21, или сколько там, блин, у них». Ты такой: «Чувак, нужно было больше стараться». Они заставляют тебя считать, что ты сделал недостаточно, и нужно отдать им за это должное», — приводит слова Макинроя Eurosport.

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