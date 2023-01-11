Александрова снялась с турнира Аделаида-2. Она должна была играть с Кудерметовой
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Российская теннисистка Екатерина Александрова снялась с хардового турнира категории WTA-500 Аделаида-2.
Данная информация появилась на официальном сайте WTA. О причинах снятия теннисистки не сообщается.
Во втором круге соревнований Александрова должна была играть с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. Матч должен был начаться сегодня, 11 января, в 9:55 мск.
В первом круге Александрова одержала победу над австралийкой Джейми Форлис — 7:5, 6:3.
Таким образом, Кудерметова без борьбы вышла в четвертьфинал, где её соперницей станет американская теннисистка Даниэль Коллинз.
28-летняя Екатерина Александрова завершила 2022 год на 19-м месте мирового рейтинга. В прошлом сезоне россиянка выиграла турниры в Сеуле и Хертогенбосхе.
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