Александрова снялась с турнира Аделаида-2. Она должна была играть с Кудерметовой

Российская теннисистка Екатерина Александрова снялась с хардового турнира категории WTA-500 Аделаида-2.

Данная информация появилась на официальном сайте WTA. О причинах снятия теннисистки не сообщается.

Во втором круге соревнований Александрова должна была играть с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. Матч должен был начаться сегодня, 11 января, в 9:55 мск.

В первом круге Александрова одержала победу над австралийкой Джейми Форлис — 7:5, 6:3.

Таким образом, Кудерметова без борьбы вышла в четвертьфинал, где её соперницей станет американская теннисистка Даниэль Коллинз.

28-летняя Екатерина Александрова завершила 2022 год на 19-м месте мирового рейтинга. В прошлом сезоне россиянка выиграла турниры в Сеуле и Хертогенбосхе.