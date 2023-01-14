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Бадоса и Томлянович снялись с Australian Open — 2023

Бадоса и Томлянович снялись с Australian Open — 2023
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Cтало известно, что испанская теннисистка Паула Бадоса и представительница Австралии Айла Томлянович не примут участие в предстоящем розыгрыше Australian Open.

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