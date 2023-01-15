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Новак Джокович отменил сегодняшнюю тренировку на кортах Australian Open

Новак Джокович отменил сегодняшнюю тренировку на кортах Australian Open
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович отменил сегодняшнюю тренировку в Мельбурне, на кортах Australian Open, сообщает сербский журналист Саша Озмо.

Напомним, на старте сезона Джоковича беспокоит бедро, он травмировал его на победном для себя турнире в Аделаиде (Австралия). Повреждение не позволило ему завершить выставочный матч с россиянином Даниилом Медведевым, во время которого Новак брал три медицинских тайм-аута.

Однако сам Озмо отмечает, что причиной отмены тренировки Джоковича могла стать не травма, а небольшой дождь, который прошёл утром в Мельбурне. Возможно, серб решил потренироваться в зале.

Девятикратный чемпион Australian Open Джокович начнёт текущие соревнования встречей с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

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