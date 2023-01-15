Российские теннисисты в сетке Australian Open обозначены буквами RUS вопреки санкциям

Российские и белорусские теннисисты в печатной версии сетки на официальном сайте стартующего в понедельник, 16 января Открытого чемпионата Австралии – 2023 обозначены аббревиатурами соответствующих стран вопреки действующим в их отношении санкциям.
Напомним, Международная федерация тенниса (ITF) совместно с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) и женской теннисной ассоциацией (WTA) допускают россиян и белорусов в нейтральном статусе до личных международных турниров, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении. Нейтральный статус спортсмена подразумевает отсутствие национальной символики и любых упоминаний о принадлежности к стране.
Открытый чемпионат Австралии — 2023 стартует в Мельбурне завтра, 16 января.
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