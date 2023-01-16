Ольховский: у Медведева неплохая сетка. Начало Australian Open для Даниила обнадёживающее

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над Маркосом Гироном 6:0, 6:1, 6:2 в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Уверенная и хорошая игра. У американца шансов практически не было. Единственное, что Даниил в концовке немного расслабился, но всё-таки довёл до логического конца. Начало обнадёживающее.



Сегодня смотрел за матчем Надаля. Если бы Дрэйпер был лучше готов физически, то… Надаль не был сильно готов физически. У Даниила сетка выглядит достаточно неплохо. По игре, которую он показывают, мы вправе ожидать и дальнейших прохождений по сетке», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.