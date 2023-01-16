Фанатка надела футболку с фразой Медведева про «маленькую кошку». Даниил расписался на ней

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оставил автограф на футболке, где процитирована его резонансная фраза в адрес судьи с Открытого чемпионата Австралии – 2022.

На футболке написано: «Никаких маленьких кошек. Только Медведев».

Напомним, в полуфинале Australian Open – 2022 Медведев сорвался на судью Хайме Кампистоля. Даниил негодовал из-за того, что Хайме не наказывает его соперника, грека Стефаноса Циципаса за коучинг со стороны отца.

«А его отец может говорить каждый розыгрыш? Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? (кричит). Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Отвечай на вопрос. Господи, ты ужасный судья! На меня смотри, я с тобой разговариваю. Дай ему предупреждение – его отец говорит каждый розыгрыш. А мне ты дал предупреждение просто так», — сказал Даниил по ходу матча. Россиянин одержал победу, после чего ещё раз обратился к Хайме: «В следующий раз дай ему предупреждение. Если не дашь, то ты… Как бы это сказать – маленькая кошка».