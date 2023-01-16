На Australian Open первую ракетку мира Игу Свёнтек забросали мячами для автографов

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек попала в неприятный инцидент после победы в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2023.
Напомним, на старте соревнований Свёнтек (1) со счётом 6:4, 7:5 обыграла немку Юле Нимайер.
На выходе с корта Свёнтек раздавала автографы, в том числе оставляла их на сувенирных мячах. Один из фанатов сверху бросил мячом прямо в Игу. После этого теннисистка погрозила ему пальцем, но всё же оставила свою подпись. Одновременно с этим с другой стороны корта бросили ещё один мяч.
Следующей соперницей Свёнтек на Australian Open станет колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано.
Действующей чемпионкой соревнований является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
- 16 января 2023
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