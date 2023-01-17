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Екатерина Александрова с разгромной победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии

Екатерина Александрова с разгромной победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность встречи составила 53 минуты. За это время Александрова сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету Бонавентюр три подачи навылет, четыре двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В следующем круге Александрова сыграет с победителем пары Диан Парри – Тэйлор Таунсенд.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз. Весной прошлого года Барти завершила карьеру.

Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2023, вторник. 03:05 МСК
Исалин Бонавентюр
90
Бельгия
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
18
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Комментарии
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