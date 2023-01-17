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Андрей Рублёв обыграл Доминика Тима и вышел во 2-й круг Australian Open

Андрей Рублёв обыграл Доминика Тима и вышел во 2-й круг Australian Open
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Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над австрийским игроком Домиником Тимом в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии.

Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Россиянин выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 16. На счету Тима четыре эйса, нет ошибок на подаче и нет реализованных брейк-пойнтой.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.

Australian Open (м). 1-й круг
17 января 2023, вторник. 03:10 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		4 2    
             
Доминик Тим
98
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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