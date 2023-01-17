Андрей Рублёв обыграл Доминика Тима и вышел во 2-й круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над австрийским игроком Домиником Тимом в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии.
Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Россиянин выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 16. На счету Тима четыре эйса, нет ошибок на подаче и нет реализованных брейк-пойнтой.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.
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