Уверенная победа Хачанова над Сапата-Миральесом — видеообзор встречи Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов победил в первом круге Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира он обыграл представителя Испании Бернабе Сапата-Миральеса со счётом 7:6 (7:3) 6:2, 6:0.
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.
Продолжительность встречи составила 2 часа и 2 минуты. За это время Хачанов сделал 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Сапата-Миральеса один эйс, столько же двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. В следующем круге Карен Хачанов встретится с победителем пары Джэйсон Каблер — Себастьян Баэс. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль.
- 17 января 2023
-
11:50
-
11:50
-
11:47
-
11:39
-
11:37
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:04
-
10:51
-
10:48
-
10:28
-
10:18
-
10:05
-
10:01
-
09:43
-
09:40
-
09:38
-
09:22
-
09:14
-
09:05
-
08:30
-
06:50
-
06:20
-
06:16
-
05:40
-
05:27
-
04:28
-
04:19
-
04:01
-
01:17
-
00:26
- 16 января 2023
-
22:51
-
22:24
-
21:59