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Видеообзор поражения Павла Котова от Таллона Грикспора на Australian Open

Видеообзор поражения Павла Котова от Таллона Грикспора на Australian Open
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Голландский теннисист Таллон Грикспор вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира он обыграл представителя России Павла Котова со счётом 6:3, 7:6 (6:3), 6:3.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.

Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. За это время Грикспор сделал 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. На счету Котова три двойные ошибки, а единственный заработанный им брейк-пойнт остался нереализованным.

В следующем круге Грикспор сыграет с соотечественником, Ботиком ван де Зандсхулпом, который в своём матче первого круга обыграл белоруса Илью Ивашко.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд этого турнира составляет $ 51 млн.

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