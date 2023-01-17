Видеообзор поражения Павла Котова от Таллона Грикспора на Australian Open

Голландский теннисист Таллон Грикспор вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира он обыграл представителя России Павла Котова со счётом 6:3, 7:6 (6:3), 6:3.

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Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. За это время Грикспор сделал 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. На счету Котова три двойные ошибки, а единственный заработанный им брейк-пойнт остался нереализованным.



В следующем круге Грикспор сыграет с соотечественником, Ботиком ван де Зандсхулпом, который в своём матче первого круга обыграл белоруса Илью Ивашко.



Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд этого турнира составляет $ 51 млн.