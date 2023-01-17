Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга AO

Сербский теннисист Новак Джокович (пятая ракетка мира) встретится с представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной (75-й номер мирового рейтинга) в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча пройдёт на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» на хардовом покрытии. Матч начнётся не ранее 14:40 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна.

Джокович ведёт по личным встречам со счётом 1-0. Он легко победил Роберто в первом круге US Open — 2019 — 6:4, 6:1, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль.