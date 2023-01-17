Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга AO
Поделиться
Сербский теннисист Новак Джокович (пятая ракетка мира) встретится с представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной (75-й номер мирового рейтинга) в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча пройдёт на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» на хардовом покрытии. Матч начнётся не ранее 14:40 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна.
Джокович ведёт по личным встречам со счётом 1-0. Он легко победил Роберто в первом круге US Open — 2019 — 6:4, 6:1, 6:4.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль.
Комментарии
- 17 января 2023
-
14:56
-
14:45
-
14:38
-
14:05
-
13:54
-
13:34
-
13:30
-
13:19
-
13:18
-
13:03
-
12:45
-
12:32
-
12:25
-
12:20
-
12:13
-
12:10
-
11:50
-
11:50
-
11:47
-
11:39
-
11:37
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:04
-
10:51
-
10:48
-
10:28
-
10:18
-
10:05
-
10:01
-
09:43
-
09:40
-
09:38
-
09:22
Партнерский контент