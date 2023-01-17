Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга AO

Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга AO
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович (пятая ракетка мира) встретится с представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной (75-й номер мирового рейтинга) в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча пройдёт на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» на хардовом покрытии. Матч начнётся не ранее 14:40 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна.

Джокович ведёт по личным встречам со счётом 1-0. Он легко победил Роберто в первом круге US Open — 2019 — 6:4, 6:1, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль.

Джокович начинает поход к 10-му титул в Мельбурне! Многие матчи перенесли на среду. LIVE! Джокович начинает поход к 10-му титул в Мельбурне! Многие матчи перенесли на среду. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023