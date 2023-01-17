Australian Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей второго игрового дня

Сегодня, 17 января, состоялся второй игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с некоторыми его результатами в мужской сетке соревнований.

Australian Open. Мужчины. Результаты второго игрового дня

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Доминик Тим (Австрия, WC) – 6:3, 6:4, 6:2.

Григор Димитров (Болгария, 27) – Аслан Карацев (Россия) – 7:6 (7:3), 7:5, 6:2.

Диего Шварцман (Аргентина, 23) – Алексей Крутых (Украина, Q) – 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (7:5).

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 30) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:0, 6:7 (3:7), 3:6, 6:4, 6:3.

Тейлор Фритц (США, 8) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:4, 6:2, 4:6, 7:5.