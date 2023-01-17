Australian Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей второго игрового дня
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Сегодня, 17 января, состоялся второй игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с некоторыми его результатами в мужской сетке соревнований.
Australian Open. Мужчины. Результаты второго игрового дня
Андрей Рублёв (Россия, 5) – Доминик Тим (Австрия, WC) – 6:3, 6:4, 6:2.
Григор Димитров (Болгария, 27) – Аслан Карацев (Россия) – 7:6 (7:3), 7:5, 6:2.
Диего Шварцман (Аргентина, 23) – Алексей Крутых (Украина, Q) – 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (7:5).
Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 30) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:0, 6:7 (3:7), 3:6, 6:4, 6:3.
Тейлор Фритц (США, 8) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:4, 6:2, 4:6, 7:5.
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