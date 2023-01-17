Дель Потро — про Энди Маррея: что за воин мой друг! Спасибо, что никогда не сдаёшься

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро тепло высказался о трёхкратном чемпионе турниров «Большого шлема», двукратном олимпийском чемпионе британце Энди Маррее.

Ранее 35-летний Маррей одержал невероятную победу над 26-летним итальянцем Маттео Берреттини на старте Открытого чемпионата Австралии – 2023. Маррей за почти пять часов обыграл Берреттини со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 6:7 (7:9), 7:6 (10:6).

«Что за воин мой друг! Спасибо, что показал нам, что никогда не сдаёшься», — написал дель Потро в своих социальных сетях.

34-летний дель Потро завершил карьеру на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина) в феврале прошлого года из-за проблем с коленями. Для аргентинца это был первый матч с 2019 года. На протяжении трёх лет он перенёс четыре операции.