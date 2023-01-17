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Джокович — о первой победе на AO после скандала: чувствовал себя желанным гостем на корте

Джокович — о первой победе на AO после скандала: чувствовал себя желанным гостем на корте
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал первое официальное выступление на Открытом чемпионате Австралии после допинг-скандала в 2022 году.

Джокович (4) со счётом 6:3, 6:4, 6:0 обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну. Следующим соперником Новака станет победитель матча Энзо Куако (Франция, Q) — Уго Дельен (Боливия).

«Очень признателен. Я чувствовал себя очень желанным гостем на корте, особенно многочисленная сербская община Австралии приняла меня невероятным образом. Я получил столько любви и поддержки. Нельзя представить лучшего начала турнира с точки зрения поддержки и того, как я чувствовал себя на корте и в игре», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

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